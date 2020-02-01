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Сенат США провалил важное голосование по импичменту Трампа

суббота, 01 февраля 2020, 10:31

Сенат США не проголосовал за привлечение дополнительных свидетелей и документов на суд по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

За вызов свидетелей проголосовало 49 сенаторов, против - 51.

"У Сената нет необходимости снова начинать расследование, которое большинство членов Палаты представителей решило завершить ... Еще никогда в истории Сената этот орган не прекращал процесс об импичменте с той лишь целью, чтобы пригласить дополнительных свидетелей", - сказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Следующим шагом в процессе импичмента должно стать голосования за оправдание Трампа.

Как писал "Апостроф" ранее, процесс против американского президента Дональда Трампа почти повторяет процедуру импичмента Эндрю Джонсона, которая проходила 151 год назад. Однако сейчас в центре скандала оказалась Украина, и ее вмешательство может разгневать американское общество.

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