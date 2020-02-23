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Трамп эмоционально высказался о войне на Донбассе

воскресенье, 23 февраля 2020, 22:58
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Президент США Дональд Трамп высказался о своем желании примирения России и Украины в контексте военного конфликта на Донбассе.

Такое мнение он высказал в беседе с журналистами.

Так, в беседе с журналистами американского президента спросили о перспективах российско-украинских отношений.

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Дональд Трамп.

Как сообщал "Апостроф", ранее Сенат США не смог проголосовать за привлечение дополнительных свидетелей и документов на суд по делу импичмента президента Дональда Трампа.

О влиянии Украины на процесс импичмента Трампа читайте в материале "Апострофа": Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь.

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