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Трамп под угрозой заражения коронавирусом: опубликовано фото

четверг, 12 марта 2020, 17:57
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Президент США Дональд Трамп контактировал с бразильским чиновником Фабио Вайнгартеном, у которого обнаружили коронавирус COVID-19, которым заболели 12 марта 8 тысяч человек во всем мире.

Об этом сообщает газета Folha.

Смертельное заболевание диагностировали у Вайнгартена по приезду из Соединенных Штатов. Отмечается, что во время визита там он контактировал с президентом Трампом. Бразильский чиновник сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе его визита в США.

В сети опубликовали фото политиков. Фабио на снимке стоит справа (в очках).

Отметим, что по последним данным в США зарегистрировано не менее 1237 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а число погибших достигло 37 человек.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп принял решение ограничить въезд из Европы в страну на 30 дней в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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