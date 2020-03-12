Трамп под угрозой заражения коронавирусом: опубликовано фото

Президент США Дональд Трамп контактировал с бразильским чиновником Фабио Вайнгартеном, у которого обнаружили коронавирус COVID-19, которым заболели 12 марта 8 тысяч человек во всем мире.

Об этом сообщает газета Folha.

Смертельное заболевание диагностировали у Вайнгартена по приезду из Соединенных Штатов. Отмечается, что во время визита там он контактировал с президентом Трампом. Бразильский чиновник сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе его визита в США.

В сети опубликовали фото политиков. Фабио на снимке стоит справа (в очках).

Отметим, что по последним данным в США зарегистрировано не менее 1237 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а число погибших достигло 37 человек.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп принял решение ограничить въезд из Европы в страну на 30 дней в связи с пандемией коронавируса COVID-19.