Простые американцы могут получить огромную сумму из-за коронавируса: заявление Минфина США

В Министерстве финансов США опубликовали инициативу по выдаче гражданам компенсаций из-за карантина в условиях пандемии коронавируса, общий фонд выплат может составить до 500 млрд долларов.

Об этом говорится на сайте Минфина США.

Указано, что средства могут выплатить в два этапа по 250 млрд долларов. Каждому налогоплательщику будет выплачена сумма, которая будет подсчитана исходя из суммы его налогов. Выплаты планируются на 6 апреля и 18 мая.

Также в рамках проекта предлагается выделить 300 млрд долларов для кредитов малому бизнесу, 150 млрд – для отраслей экономики, которые сильнее всего пострадали от пандемии и еще 50 млрд – для авиаперевозчиков в виду их простоя в условиях карантина.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возлагает на себя чрезвычайные полномочия из-за угрозы распространения коронавируса – теперь он сможет давать задания по регулированию объемов производства отдельным стратегически важным предприятиям.