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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Больные на полу и "ад" в моргах: врач из США раскрыла жуткую картину борьбы с коронавирусом, видео

вторник, 31 марта 2020, 13:01
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Медик из Нью-Йорка рассказала, как в США борются с коронавирусом COVID-19.

Об этом с The New York Times поделилась врач Эшли Брэй.

В сети опубликовали видео, снятое реаниматологом городской больницы Элмхерста. Брэй показала, в каких условиях приходится работать врачам в реанимации в разгар эпидемии коронавируса: палаты переполнены, не хватает коек, медицинского оборудования, необходимого для лечения пациентов с коронавирусом в остром состоянии, особенно аппаратов ИВЛ - их тоже нужно больше. Больницы делятся оборудованием между собой.

У врачей заканчиваются средства индивидуальной защиты: доктор Брэй сказала, что ей приходится надевать на дежурство одну и ту же маску с 20 марта. Из-за нехватки защитных костюмов вирус уже подхватили десятки сотрудников, от лечащих врачей до медсестер.

По словам медика, закончились даже места в морге, для чего к больнице пришлось подогнать авторефрижератор, где временно хранятся тела умерших от COVID-19.

Ежедневно в больницу поступают 400 новых пациентов 30-50 лет с тяжелыми осложнениями.

В то же время врачей удивляет то, что Америка, прогрессивная страна, но она не может обеспечить элементарным. Напомним, США сейчас на первом месте по количеству больных в мире - 164 266 человек.

Как сообщал "Апостроф", известный украинский доктор Евгений Комаровский озвучил худшие сценарии развития ситуации с коронавирусом в Украине.

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