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Завораживающее зрелище: на популярном курорте туристы на видео сняли двойной смерч

суббота, 08 июня 2019, 01:31
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В Таиланде на пляже популярного у туристов курорта Краби было зафиксировано чрезвычайно редкое природное явление – двойной торнадо.

Об этом сообщается на канале ViralPressв YouTube.

Также были опубликованы сразу два видео: одно – недалеко от подножия торнадо, другое – на расстоянии 800-1000 метров от места событий.

"Любители пляжного отдыха были ошеломлены, когда этот редкий двойной торнадо с водяным носом взметнулся над морем. Невероятное природное явление было зафиксировано на побережье Краби на юге Таиланда незадолго до захода солнца около 5 часов вечера по местному времени", - подписано видео.

Также на канале уточнили, что по сведениям местных властей торнадо повредили два здания в окрестностях, при этом пострадавших выявлено не было.

Как сообщал "Апостроф", в конце мая в США в результате торнадо один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали.

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