Медики уносят мертвых: страшное видео из больниц с зараженными коронавирусом в Китае

В сети появилось жуткое видео из палаты двух больных коронавирусом в Китае.

Об этом сообщает "Х**вая Украина" в Telegram.

Пациент в китайской больнице снял, как мёртвого соседа по палате забирают медики.

Также появилось видео, как в китайских больницах за зараженными пациентами ухаживают роботы. Они могут подать еду больному, а также собирают постельное бельё и медицинский мусор.

Как сообщал "Апостроф", больница, построенная в китайском городе Ухань за 10 дней, приняла первых пациентов. Там будут содержаться люди, зараженные смертельным коронавирусом.

Напомним, что число жертв смертельного коронавируса, который впервые зафиксировали в Китае в конце 2019 года, стремительно растет - погибли 490 человек. Тела умерших сжигают в крематориях, церемонии прощания запрещены.