Взрыв в Париже: появились новые данные о жертвах

Число погибших в результате взрыва газа в центре Парижа возросло до четырех. Тело еще одной жертвы нашли под завалами здания.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Так, утром в воскресенье около 30 сотрудников чрезвычайных служб Парижа буквально по кирпичу разбирали завалы, чтоб найти человека, считавшегося пропавшим без вести.

Как уточняет британское агентство ВВС, под завалами было обнаружено тело женщины.

Напомним, что жертвами взрыва стали также испанская туристка и двое пожарных. Кроме того, полсотни людей получили ранения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Накануне французские власти сначала сообщили о четырех погибших вследствие взрыва, но потом уточнили информацию, подтвердив смерти трех человек.

Напомним, мощный взрыв прогремел в центре Парижа прогремел в субботу утром, 12 января. в булочной на улице Рю-де-Тревиз. Он был такой силы, что в близлежащих домах разбились окна, начался пожар.

Правоохранители предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео первой минуты после смертельного взрыва в центре Парижа.