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В Австрии вынесли приговор стороннице Путина: что известно

суббота, 26 января 2019, 19:01

Суд в Австрии приговорил к 14 годам лидера ультраправой группировки Монику Унгер.

Об этом сообщает русская служба "Радио Свобода".

Она провозгласила себя президентом несуществующего государства "Федерации Австрия" и планировала спровоцировать в стране военный переворот. Для помощи своим планам она просила военной поддержки у президента России Владимира Путина.

Уточняется, что в ее организации состояли 2700 человек. Членам организации выдавились документы несуществующего государства, их призывали не платить австрийские налоги.

Заместитель Унгер, 71-летний бывший сотрудник полиции, был приговорен к 10 годам тюрьмы. Еще 12 обвиняемых по тому же делу, в том числе пенсионеры и безработные, получили от девяти месяцев до трех лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский генерал выдал тревожный прогноз.

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