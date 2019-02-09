В Европе похвастались истребителем, созданным для уничтожения российских самолетов: фото

Шведский истребитель Saab Gripen E специально разрабатывался для того, чтобы уничтожать российские военные самолеты серии Су (Сухой).

Об этом рассказал командующий шведскими ВВС Матс Хельгессон, сообщает Business Insider.

"Gripen, особенно модель Е, разработан, чтобы уничтожать Су. Здесь у нас черный пояс" - сказал командующий на презентации в Финляндии, которая рассматривает возможность покупки шведских истребителей.

По данным издания, шведский истребитель не может нести максимальное количество оружия и не отличается незаметностью, большой дальностью действия или низкой ценой. Однако он значительно дешевле американских самолетов, полагающихся на дорогостоящие стелс-технологии, и при этом превосходит конкурентов в сфере средств электронной борьбы и подавления вражеских радаров.

Как отмечается, особенности шведского истребителя превращают его в "кошмар для российских самолетов".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России произошло серьезное ЧП с участием Су-34.