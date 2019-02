В скандальном Солсбери появился новый "привет" от Путина: фото

17 февраля на соборе Девы Марии в английском Солсбери, где в прошлом году отравили экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь, неизвестные повесили российский флаг.

Об этом пишут британские СМИ.

По словам работников собора, флаг повесил неизвестный, через лес прокрался в храм.

Флаг России сняли сразу, как только его заметили.

Житель города в социальных сетях написал: "Русские вернулись".

So the Russians are back... Russian flag on display from the scaffolding on the Cathedral #salisbury #russia #salisburyjuniorparkrun pic.twitter.com/o1shsUe7gj