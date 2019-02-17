В скандальном Солсбери появился новый "привет" от Путина: фото

17 февраля на соборе Девы Марии в английском Солсбери, где в прошлом году отравили экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь, неизвестные повесили российский флаг.

Об этом пишут британские СМИ.

По словам работников собора, флаг повесил неизвестный, через лес прокрался в храм.

Флаг России сняли сразу, как только его заметили.

Житель города в социальных сетях написал: "Русские вернулись".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Британии раскрыли еще двух агентов Путина.

Напомним, как ранее сообщалось, что 16 января, послы Европейского Союза согласились ввести санкции против 4 офицеров ГРУ РФ, в том числе двух агентов, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

В то же время британская полиция считает, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери могут быть причастны еще двое граждан России.