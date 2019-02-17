В скандальном Солсбери появился новый "привет" от Путина: фото

17 февраля на соборе Девы Марии в английском Солсбери, где в прошлом году отравили экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь, неизвестные повесили российский флаг.
Об этом пишут британские СМИ.
По словам работников собора, флаг повесил неизвестный, через лес прокрался в храм.
Флаг России сняли сразу, как только его заметили.
Житель города в социальных сетях написал: "Русские вернулись".
So the Russians are back... Russian flag on display from the scaffolding on the Cathedral #salisbury #russia #salisburyjuniorparkrun pic.twitter.com/o1shsUe7gj— Chris Maple (@chrismaple73) 17 февраля 2019 г.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Британии раскрыли еще двух агентов Путина.
Напомним, как ранее сообщалось, что 16 января, послы Европейского Союза согласились ввести санкции против 4 офицеров ГРУ РФ, в том числе двух агентов, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.
В то же время британская полиция считает, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери могут быть причастны еще двое граждан России.