На Западе рассказали о проблемах с головой у Путина

В голове президента России Владимира Путина "происходит что-то ненормальное", так как он долгое время находится у власти.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Я не знаю, что происходит в голове Путина, но точно могу сказать, что это что-то ненормальное. Он очень длительное время у власти, а власть очень отравляет людей, поэтому всегда нужна смена власти, 5-10 лет - не больше. В США это большая проблема, вот в конгрессе сидят по 40 лет, Маккейна (Джон Маккейн – американский сенатор, - "Апостроф") вообще ногами вперед вынесли, они оторваны от народа, оторваны от реальности. Когда Путин так долго правит, я не могу сказать, что у него в голове, наверное, параллельный мир какой-то", - считает дипломат.

По его словам, он не может предположить, чем закончится конфликт на Донбассе.

"Знаю, что, наверное, будет такая же кровоточащая рана, как Приднестровье, Абхазия, и Путин будет тянуть за эти ниточки, как только ему что-то не нравится, он дергает, и там начинается стрельба, и все начинают на него обращать внимание", - добавил Табах.

Читайте на "Апострофе" интервью с Гарри Табахом: В голове Путина точно происходит что-то ненормальное - экс-представитель НАТО в России.