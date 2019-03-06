В голове Путина точно происходит что-то ненормальное - экс-представитель НАТО в России

Для россиян украинцы всегда неправы, поэтому не стоит ожидать, что в РФ признают выборы в Украине демократическими, а любой президент, избранный украинским народом, также не устроит Кремль. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России ГАРРИ ТАБАХ. Поэтому нужно взвешено подходить к своей гражданской позиции, также добавил он, и не искать потом виноватых извне.

Первую часть интервью с Гарри Табахом читайте тут: С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО

- По вашему мнению, правильно ли решение украинской власти не дать украинцам, которые проживают в России, возможности проголосовать на выборах?

- Не знаю, я не политик, и не дипломат. Я считаю, что ты или гражданин страны, или нет, при этом абсолютно неважно, где ты живешь. Если ты гражданин страны, то имеешь право голосовать, а где ты живешь, не должно играть роли. Я считаю, что вся диаспора должна идти и голосовать. Когда наблюдал ситуацию с выборами в России, то очереди стояли перед консульствами, чтобы проголосовать, я был просто в шоке, откуда их столько взялось. Вот это работа Кремля. Но не все шли голосовать за Путина, многие были против. Неважно, за кого ты голосуешь, важно было их количество.

- Возможен ли сценарий, что России не понравится новый президент или состав парламента, они снова скажут, что эта власть нелегитимна, и не будут вести никакие переговоры?

- Я считаю, что любой президент, которого выберет украинский народ, будет не хорош для России, ведь в российском мышлении украинцы всегда неправы, в ситуации с выборами так же - скажут, они выбирают фашиста. По поводу легитимности президента, то какая вам разница, что подумают в РФ или скажут? Россия считает, что Украина как держава нелегитимна.

- В экспертной среде есть мнение, что у России здесь есть свои кандидаты, которых Кремль хотел бы видеть на посту президента.

- Если украинцы выберут пророссийского кандидата, то это вы будете отвечать за свой выбор, и не нужно валить вину на кого-то другого. Я лично не вижу, как может в этой стране быть даже самый амбициозный политик пророссийским? Люди восстанут, страна может расколоться и начнется гражданская война.

Гарри Табах в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

В Украине - демократия, и предсказать, кто будет следующим президентом, вы не можете. Да, украинцы не привычны к такой борьбе за власть, поэтому вам кажется, что это бардак и беспредел. Но если вы посмотрите, какой у нас в конгрессе бардак и беспредел… В конгрессе США бросаются дерьмом друг в друга, дерутся и ругаются, в Израиле - вообще цирк и зоопарк происходит. Такая вот плата за демократию.

- Россия может дестабилизировать ситуацию в Украине во время выборов?

- Конечно, она это сейчас и делает. Это для Украины сегодня одна из самых больших проблем, что здесь могут устроить очень большую смуту.

- А что это может быть - какая-то революция, акции протеста, теракты?

- Да, может быть все: и протесты, дискриминация против русскоязычного населения, как в Прибалтике, теракты. Я был 2 мая в Одессе и видел, как это все происходило, видел, как они это все делают. Но со временем они теряют эту инициативу, и чем больше времени проходит, тем больше демократические институты устанавливаются в Украине, чем хуже становится в России - и экономически, и политически, тем больше у вас шансов сделать так, что Украина будет частью цивилизованного общества, хотя она уже и так ею является. Но еще очень много работы предстоит проделать.

- Как вы считаете у Путина может быть какой-то план касательно Донбасса, Азовского моря, или он действует ситуативно?

- Нет, Путин - кагебешник, и у него может каждый вечер просто другой план вырастать, но он без плана не может действовать, и это видно по организации, как они двигаются и делают это все слаженно. То есть Крым и Донбасс - это не спонтанное решение. Спонтанно они сбили гражданский самолет, свой самолет своей же ракетой в Сирии, но это случилось, потому что нет профессионализма и без контроля все происходит, нет военной структуры и дисциплины. У Путина в голове она есть, конечно.

- Донбасс как регион России сейчас не нужен, но вот эта замороженная обстановка…

- Им и Крым не нужен.

- Крым они хотя бы называют частью России и инвестируют туда деньги, а на Донбассе немного другая ситуация. Каким вы видите будущее Донбасса?

- Я не знаю, что происходит в голове Путина, но точно могу сказать, что это что-то ненормальное. Он очень длительное время у власти, а власть очень отравляет людей, поэтому всегда нужна смена власти, 5-10 лет - не больше. В США это большая проблема, вот в конгрессе сидят по 40 лет, Маккейна (Джон Маккейн – американский сенатор, - "Апостроф") вообще ногами вперед вынесли, они оторваны от народа, оторваны от реальности. Когда Путин так долго правит, я не могу сказать, что у него в голове, наверное, параллельный мир какой-то.

Что произойдет на Донбассе, я тоже не знаю. Знаю, что, наверное, будет такая же кровоточащая рана, как Приднестровье, Абхазия, и Путин будет тянуть за эти ниточки, как только ему что-то не нравится, он дергает, и там начинается стрельба, и все начинают на него обращать внимание.

- То есть главная цель - не отпустить далеко Украину?

- Нет, эта цель была первоначальной, чтобы, не дай бог, Украина не вступила в НАТО.

- Почему у России испортились отношения с Беларусью?

- Они со всеми испортились. Ведь нельзя дружить с крокодилом человеку, но и у крокодила с крокодилом не может быть отношений, потому что они могут друг друга съесть.

Но это не только Беларуси касается, а и Казахстан себя не очень комфортно чувствует, а это очень богатая и огромная страна. Там тоже очень много русскоязычного населения, и там тоже очень переживают. Казахстан сейчас переходит на латиницу, они пытаются как-то отойти от России, а для нее - это большой удар. Все пытаются как-то отделиться от России. Это, как в конце Второй мировой войны все хотели стоять подальше от Гитлера. Так же и сейчас. Путина уже не воспринимают как адекватного человека, а воспринимают как опасного, потому что у него - ядерная бомба, а что он с ней будет делать, предсказать невозможно.

Он же сказал: "Если нет России, то зачем тогда этот мир?!" И также он сказал: "Я - это Россия!" Получается, что если его не будет, то зачем этот мир, а это - явная угроза всему миру, он угрожает всему миру, и он не просто так это сказал.

Гарри Табах в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Беларусь сегодня готова ответить России на возможную агрессию? Или все-таки Лукашенко найдет какой-то дипломатический выход, чтобы упокоить ситуацию?

- Лукашенко, конечно, хитрый, и у него очень долгие отношения с Путиным, с Россией. Это, наверное, другой народ, я думаю, может, Белоруссия - это и не страна, а один большой партизанский отряд, и там есть несколько предателей.

Трудно сказать, я не совсем разбираюсь в нюансах этих культур, и для меня до 2014 года украинцы и русские были совершенно одинаковыми, никакой разницы между этими людьми не было. Но, когда я стал наблюдать за Майданом, то понял, что это не так. Украинцы бунтуют, они недовольны, и до сих пор вы всем недовольны, это хорошо и правильно. На самом деле, это хорошая черта: никогда нельзя быть довольным своей властью, правительством. Я увидел, что вы, украинцы, бунтуете и на своем стоите жестко так, видно было, что это гнев народа и напор вот этот казачий, что ли, он действительно есть.

В России такого нет. Там никогда не было бунтов, один раз попытались декабристы, и теперь в учебниках пишут, что так не нужно делать. Я понял, что россияне - это совершенно другой народ, у них другие ценности. А белорусы, посмотрим, как они себя поведут, но они, конечно, больше зависимы от России. Страны Балтии тоже боятся, но у них другая ситуация.

- Но для стран Балтии тоже есть риск?

- Конечно, да. Они - в НАТО, но если Россия захватит их самую маленькую республику Эстонию, а там у них много русскоязычного народа, и они пойдут защищать этот "русский мир", то НАТО вряд ли будет готово вступить в войну с Россией из-за Эстонии.

- НАТО выглядит как-то трусливо. Стоит ли тогда стремиться в НАТО?

- Вот это очень хороший вопрос - я не знаю. Политически и дипломатически - это дает большие козыри дипломатам и политикам, а с точки зрения войны, я считаю, вы не можете рассчитывать на НАТО.