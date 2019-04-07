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Убил бы всех: дипломат Путина поразил цинизмом британца, пострадавшего от "Новичка"

воскресенье, 07 апреля 2019, 14:29

Пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" Чарли Роули поразило циничное заявление российского посла о происхождении отравляющего вещества и его последствиях.

Об этом сообщает Медуза.

Так, по словам британца, российский посол в Лондоне Александр Яковенко предположил, что использованный против британцев яд был произведен в Чехии, Америке или в самой Великобритании, потому что если бы он был произведен в России, то "он бы убил всех".

Как сообщалось, ранее в Британии сделали важное заявление про яд, которым отравили экс-разведчика Скрипаля.

Подробнее о ситуации с покушением на Сергея Скрипаля читайте в материале "Апострофа": Путин меняет правила, будут новые убийства по всему миру - частная разведка США.

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