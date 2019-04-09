Британия попросит ЕС отложить Brexit: названа новая дата

Депутаты Великобритании поддержали планы главы правительства Терезы Мэй об отсрочке Brexit.

Об этом сообщает телеканал "360tv".

Новая дата, на которую просят представителей Европейского Союза отсрочить Brexit, - 30 июня. За такой шаг проголосовали 420 парламентариев, против - 110.

Отметим, ранее Тереза Мэй попросила ЕС перенести срок на 30 июня, ЕС предлагает встречный вариант продления - до конца марта следующего года. Решение будет принято на заседании Европейского совета в среду, 10 апреля.

Напомним, Великобритания начала готовиться к проведению выборов в Европейский парламент на фоне перспективы долгой отсрочки для Brexit.

Как сообщал "Апостроф", ранее в марше за проведение второго референдума по Brexit, который прошел в Лондоне 23 марта, приняли участие около миллиона человек.