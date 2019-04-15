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Как горит собор Парижской Богоматери: видео с высоты птичьего полета

понедельник, 15 апреля 2019, 21:20

В ходе катастрофического пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции, Париже, обрушились шпиль и крыша.

В социальных сетях публикуют видео с места событий.

На одном из видео запечатлен момент падения шпиля легендарного собора.

Французские СМИ сообщают, что пожар в Соборе начался, по предварительным данным, из-за неосторожности во время ремонтных работ.

Информации о пострадавших пока нет. Туристы и прихожане эвакуированы из собора. Вокруг здания выстроен кордон безопасности, за который не пускают зевак.

Собор Парижской Богоматери - одна из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность. Также является важнейшим памятником средневековой готической архитектуры. Возводился в период 1163—1345 годов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 апреля в канадском городе Гамильтон в провинции Онтарио произошел пожар в Украинском культурном центре.

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