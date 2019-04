Как горит собор Парижской Богоматери: видео с высоты птичьего полета

В ходе катастрофического пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции, Париже, обрушились шпиль и крыша.

В социальных сетях публикуют видео с места событий.

На одном из видео запечатлен момент падения шпиля легендарного собора.

Французские СМИ сообщают, что пожар в Соборе начался, по предварительным данным, из-за неосторожности во время ремонтных работ.

Информации о пострадавших пока нет. Туристы и прихожане эвакуированы из собора. Вокруг здания выстроен кордон безопасности, за который не пускают зевак.

Собор Парижской Богоматери - одна из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность. Также является важнейшим памятником средневековой готической архитектуры. Возводился в период 1163—1345 годов.

The roof of the Notre Dame Cathedral has completely collapsed from massive fire.#NotreDame #France

