РУС. | УКР.

вторник, 16 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

16 апреля

10:01
Россия готовит боевикам ДНР-ЛНР щедрый подарок после выборов в Украине
09:51
Официально: Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019
09:40
Джоли сменила фамилию
09:37
​Гривна резко упала: актуальный курс от НБУ на 16 апреля
09:33
Известная украинка стала свидетельницей пожара в соборе Нотр-Дам и сняла эмоциональное видео
09:31
Косит под Фиделя: в сети высмеяли фото главаря ДНР в странном образе
09:28
В Париже потушили Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция, все подробности, фото и видео
09:16
Где смотреть онлайн Ювентус - Аякс: расписание трансляций
08:59
Пожар в Нотр-Даме потушен: что удалось спасти
08:31
У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари
08:04
В соцсетях высмеяли выступление на ТВ представителя штаба Зеленского: видео
08:00
День голоса и именины Водяного: какой праздник 16 апреля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известная украинка стала свидетельницей пожара в соборе Нотр-Дам и сняла эмоциональное видео

вторник, 16 апреля 2019, 09:33

Украинская писательница Ирена Карпа стала свидетельницей катастрофического пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари).

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

Писательница не смогла сдержать слез при виде горящего легендарного собора. На записи в частности присутствуют кадры обрушения крыши.

"Сердце Парижа горит уже второй час… В первую очередь пожарные выносили произведения искусства", – отметила она в подписи к видео.

Онлайн трансляция с места событий:

Напомним, Ирена Карпа – писательница, вокалистка группы QARPA, с октября 2015 года – первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции.

Как ранее сообщал "Апостроф", у утру 16 апреля пожарным удалось потушить серьезное возгорание в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без свежей еды и с политической разрухой - британский политолог о сценариях Brexit

Приструнить Россию: как НАТО может изменить баланс сил в Черном море

Тупиковый Brexit: есть ли у Велико­британии шанс разойтись с Евросоюзом по любви

Судьба Brexit: кто вытащит Велико­британию из сыпучего песка

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: