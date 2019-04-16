Известная украинка стала свидетельницей пожара в соборе Нотр-Дам и сняла эмоциональное видео

Украинская писательница Ирена Карпа стала свидетельницей катастрофического пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари).

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

Писательница не смогла сдержать слез при виде горящего легендарного собора. На записи в частности присутствуют кадры обрушения крыши.

"Сердце Парижа горит уже второй час… В первую очередь пожарные выносили произведения искусства", – отметила она в подписи к видео.

Онлайн трансляция с места событий:

Напомним, Ирена Карпа – писательница, вокалистка группы QARPA, с октября 2015 года – первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции.

Как ранее сообщал "Апостроф", у утру 16 апреля пожарным удалось потушить серьезное возгорание в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже.