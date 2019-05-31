В Италии проснулся вулкан Этна: впечатляющие фото и видео извержения

На итальянском острове Сицилия началось извержение самого высокого вулкана Европы - Этны.

Как сообщают местные агентства, сейчас на вулкане зафиксированы два разлома, из которых с 31 мая начала течь лава.

Оба разлома появились у подножия юго-восточного кратера на высоте 3150 метров.

Потоки лавы протянулись на несколько сотен метров. По данным специалистов, они в настоящее время уменьшаются.

Кроме всего прочего, из вулкана наблюдался выброс пепла из вулкана. Несмотря на это, аэропорт Катании функционирует в обычном режиме.

По данным специалистов, извержение не представляют опасности для населения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в NASA сделали предупреждение о том, что на Земле может начаться вечная зима в результате извержения гигантского вулкана.