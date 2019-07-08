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В Грузии разразился скандал из-за матерного обращения к Путину: видео

понедельник, 08 июля 2019, 07:11
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В Грузии разгорелся громкий скандал из-за матерных оскорблений местного тележурналиста в адрес президента России Владимира Путина, из-за чего грузинская телекомпания "Рустави 2" даже временно прекратила вещание.

Об этом сообщает Обозреватель.

Из-за этого, сотни людей собрались у ее здания в Тбилиси и выразили недовольство выступлением ведущего. Активисты даже закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, и требовали уволить журналиста.

"Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена", — заявил гендиректор телекомпании Ника Гварамия.

Осторожно, ненормативная лексика!

Как сообщал "Апостроф", ранее во время акции протеста в Тбилиси, грузины спели украинский хит про российского президента Владимира Путина.

До этого в столице Беларуси в "честь" приезда российского президента Владимира Путина на закрытие Европейских игр активисты вывесили "антипутинские" плакаты, а также устроили "радушный" прием российским пропагандистам.

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