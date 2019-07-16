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Покушение "украинцев" на топ-чиновника Италии оказалось фейком: ему припомнили Путина

вторник, 16 июля 2019, 21:48
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Покушение "украинской группировки" на вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини, оказалось фейком.

Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в прокуратуре Турина.

Как сообщает издание, информация о попытке организации покушения на вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини не подтвердилась.

При этом, в сети тут же вспомнили, что Сальвини давно и открыто поддерживает президента России Владимира Путина и даже фотографируется в футболке с его портретом, а потому неудивительно, что он рассказывает о покушениях на него украинцев.

Как сообщал "Апостроф", полиция в Италии разоружила группу боевиков с Донбасса.

Кроме того, ранее в Италии вынесли приговор наемникам боевиков, воевавшим на Донбассе.

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