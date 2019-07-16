Топ-чиновник в Италии заявил о подготовке его убийства "украинской группировкой"

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил о покушении на него участниками "украинской группировкой".

Об этом он заявил в интервью ansa.it.

"Это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьезным", - заявил вице-премьер.

По его словам, он "ничего не сделал плохого Украине".

"Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", — сказал вице-премьер Италии.

Отметим, что, по всей видимости, Сальвини под "украинской группировкой" имел ввиду фанатов ДНР-ЛНР.

Позже информация о покушении на чиновника оказалась фейком.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Италии вынесли приговор наемникам боевиков, воевавшим на Донбассе.