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Топ-чиновник в Италии заявил о подготовке его убийства "украинской группировкой"

вторник, 16 июля 2019, 18:31
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Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил о покушении на него участниками "украинской группировкой".

Об этом он заявил в интервью ansa.it.

"Это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьезным", - заявил вице-премьер.

По его словам, он "ничего не сделал плохого Украине".

"Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", — сказал вице-премьер Италии.

Отметим, что, по всей видимости, Сальвини под "украинской группировкой" имел ввиду фанатов ДНР-ЛНР.

Позже информация о покушении на чиновника оказалась фейком.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Италии вынесли приговор наемникам боевиков, воевавшим на Донбассе.

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