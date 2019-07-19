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​Дело Фирташа: источник из окружения олигарха раскрыл интересные детали

пятница, 19 июля 2019, 10:49
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Открытое в США уголовное дело против Дмитрия Фирташа сфабриковано в интересах его американского бизнес-партнера.

Таким мнением с "Апострофом" поделился источник, близкий к окружению Фирташа.

Собеседник издания напомнил, что Фирташа в США обвиняют в попытке подкупа индийских чиновников для заключения сделки о добыче титана для Boeing. Металл должны были продавать в США. Это дало Штатам возможность добиваться выдачи им украинского олигарха.

"Структуры Фирташа и одного из американских бизнесменов приобрели завод в Венгрии - возможно, металлургический. Впоследствии Фирташа "кинули". Когда он начал или судиться, или угрожать судом партнеру из Штатов, появился индус, который заявил, что вот этот человек предлагал ему $15 млн. Поэтому это дело шито белыми нитками. Но история знает множество таких случаев, которые заканчивались приговорами. Легенды об американском правосудии - лишь легенды, к сожалению", - рассказал собеседник издания.

16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа. В США ему грозит 50 лет тюрьмы. В то же время в Австрии возобновили судебный процесс в отношении украинского олигарха.

Дмитрий Фирташ является владельцем международной группы компаний Group DF, которая специализируется на химической, титановой, газовой промышленности и в банковской сфере.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Как Фирташ застрял в Австрии: кто блокирует его выдачу в США.

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