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В Германии произошло серьезное ЧП с самолетом, который должен был вылететь в Россию

среда, 21 августа 2019, 19:03
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Самолет Airbus A340, на котором глава МИД Германии Хайко Маас планировал вылететь на визит в РФ, оказался неисправным.

Об этом сообщает известное немецкое издание Der Spiegel.

Главе немецкого внешнеполитического ведомства в связи со сложившимися обстоятельствами пришлось лететь на запасном самолете, который принадлежит правительству Германии - лайнере A310. Обычно этот самолет используется для транспортировки военных местных вооруженных сил.

Журналистам удалось выяснить, что у борта Airbus A340 обнаружили проблемы с гидравликой.

У Мааса в Москве запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. С большой вероятностью, встреча состоится по графику.

Ранее "Апостроф" опубликовал статью "Может ли Германия стать главным союзником Украины" по поводу сценария будущих отношений между Германией и Украиной под руководством президента Владимира Зеленского.

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