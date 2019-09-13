Приходила в полицию перед смертью: новые детали убийства украинки в Польше

За несколько дней до убийства 26-летней украинки подозреваемому вынесли приговор за ее преследование.

Об этом сообщает польское издание fakty.interia.pl

Тогда его действия квалифицировали как "злонамеренное беспокойство". Приговор по данному делу был вынесен 2 сентября. Суд обязал Павла Р. заплатить штраф в размере 500 злотых.

После этого, спустя два дня спустя, мужчина обжаловал приговор, поставив под сомнение достоверность показаний Кристины В. и других доказательств, собранных по этому делу.

Вскрытие 26-летней девушки показало, что она погибла от одного выстрела в голову с близкого расстояния. Преступник использовал чернопороховое оружие, которое можно охарактеризовать как историческое. Отмечается то разрешение на этот тип оружия получать не нужно.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы имена и фото преступника и жертвы этого преступления.