Назван лауреат Нобелевской премии мира за 2019 год: чем он известен

Нобелевский комитет Норвегии назвал лауреата Нобелевской премии мира за 2019 год, им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт Нобелевского комитета в Норвегии.

Решение о победителе в этой номинации комитет объявил в пятницу, 11 октября.

Он был отмечен комитетом за приложенные усилия в решении пограничного конфликта с государством Эритрея, который длился с 1998 года. В 2018 году именно Абий Ахмед Али заключил мирный договор с лидером Эритреи.

Следует отметить, что Али сам принимал участие в эфиопско-эритрейском конфликте в 1998-2000 годах, после чего занялся общественной деятельностью и стал одним из создателей Эфиопского информационного агентства безопасности в сети, директором которого стал в 2008 году. В 2010 году начал политическую карьеру - его избрали депутатом в правящую коалицию в парламенте Эфиопии.

В должности уделял внимание преодолению религиозных конфликтов между христианами и мусульманами и продолжил борьбу с незаконным захватом земель в окрестностях Аддис-Абебы. В 2015 году стал министром науки и технологии. В начале 2018 возглавил правительство страны.

Вместе с премией - медалью Абий Ахмед Али получил вознаграждение в 830 тысячи евро из фонда Альфреда Нобеля.

Как сообщал "Апостроф", ранее Нобелевский комитет присудил премию по литературе писательнице с украинскими корнями Ольге Токарчук.