Сотни тысяч людей вышли на улицы: Барселону всколыхнули новые протесты, фото и видео

В субботу, 26 октября, в Барселоне прошел очередной раунд масштабных протестов в поддержку осужденных в Испании лидеров движения за независимость Каталонии.
Об этом сообщает агентство новостей AFP.
По данным местной полиции, в акции приняло участие около 350 тысяч участников. Организаторами выступили две влиятельные политические силы среди тех, кто выступают за отделение Каталонии от Испании.
В целом протест прошел мирно. Когда над колонной участников массового мероприятия пролетал вертолет полиции, демонстранты встретили его свистом и неодобрительными возгласами.
Глава правительства Каталонии Ким Торра вновь подчеркнул неизменность курса на получение независимости от Испании. Об этом он заявил во время встречи с представителями местной власти.
"На пути к независимости нет пути назад", - сказал он.
Напомним, подробнее о протестах читайте в материале "Апострофа": Барселона против Мадрида: чем закончится каталонский "Майдан".