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Сотни тысяч людей вышли на улицы: Барселону всколыхнули новые протесты, фото и видео

воскресенье, 27 октября 2019, 12:50
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Фото: directa.cat

В субботу, 26 октября, в Барселоне прошел очередной раунд масштабных протестов в поддержку осужденных в Испании лидеров движения за независимость Каталонии.

Об этом сообщает агентство новостей AFP.

По данным местной полиции, в акции приняло участие около 350 тысяч участников. Организаторами выступили две влиятельные политические силы среди тех, кто выступают за отделение Каталонии от Испании.

В целом протест прошел мирно. Когда над колонной участников массового мероприятия пролетал вертолет полиции, демонстранты встретили его свистом и неодобрительными возгласами.

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Глава правительства Каталонии Ким Торра вновь подчеркнул неизменность курса на получение независимости от Испании. Об этом он заявил во время встречи с представителями местной власти.

"На пути к независимости нет пути назад", - сказал он.

Напомним, подробнее о протестах читайте в материале "Апострофа": Барселона против Мадрида: чем закончится каталонский "Майдан".

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