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Оскорбили миллионы людей: в Украине жестко отреагировали на скандал с гербом в Британии

понедельник, 20 января 2020, 18:16
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В украинском МИДе требуют объяснений от британского Форин Офиса и полиции за тот факт, что трезубец приравняли к экстремистским символам - к таким же, как, например, нацистская свастика.

Сообщение появилось на официальном сайте министерства.

"В МИД Украины приняли во внимание сообщения средств массовой информации Великобритании, о том, что в "Руководство по противодействию экстремизму", распространенное британскими правоохранительными органами, был включен Украинский Государственный герб - Тризуб.

Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое отождествление Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами",- говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что, в случае подтверждения информации, будут требовать исключения государственного символа Украины из списка экстремистских.

Как писал "Апостроф" ранее, в сети возмущаются из-за того, что полиция Великобритании причислила украинский герб к экстремистским знакам.

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