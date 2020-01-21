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"Пенная" вечеринка в разгаре: появилось невероятное видео последствий шторма в Испании

вторник, 21 января 2020, 14:46

Шторм "Глория" с сильными дождями и снегопадами, который обрушился на восточное побережье Испании, превратил узкие улички в старинном городе Тосса-де-Мар в пенные реки.

Видео разгулявшейся стихии опубликовано в Telegram-канале Daily Storm.

"Шторм "Глория" открыл сезон пенных вечеринок в испанском городе Тосса-де-Мар", - подписаны опубликованные кадры.


На снятом видео зафиксировано, как улочками уютного городка на побережье Коста-Бравы, который облюбовали туристы из-за главной достопримечательности - крепости Вила-Велья, несется бурный поток, поднимая в воздух хлопья мокрого снега.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились яркие кадры последствий масштабного снегопада в Канаде, который прошел в нескольких городах провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

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