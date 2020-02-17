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Европа под угрозой: как Запад собирается защищаться от ракет Путина

понедельник, 17 февраля 2020, 22:55
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Между Западом и РФ сложилась напряженная ситуация, а российские ракеты нацелены потенциально на всю Европу.

Об этом рассказал "Апострофу" российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

"Ситуация свидетельствует о том, что происходит дальнейшее увеличение напряжения на континенте. Российские ракеты нацелены потенциально на все европейские города и вообще на всю Европу. Это не только крылатые ракеты, которую НАТО называет SSC-8, но и гиперзвуковые. Но поскольку последние предназначены для прорыва системы противоракетной обороны, а реальной серьезной системы ПРО в Европе нет, то западные эксперты считают, что развертывание гиперзвуковых ракет ничего практически не меняет. Нет в ЕС ни оборонительных, ни наступательных систем, которые могли бы создать баланс российским", - сказал обозреватель.

По его словам, Запад хоть и говорит, что собирается противостоять, но пока все решения носят негативный характер.

"Во-первых, они решили, что пока не будут развертывать ракеты по принципу "по одной на каждую русскую". А во-вторых, решили, что пока не будут развертывать на европейской части никакого ядерного вооружения. Говорят, что существует большая угроза, а что делать - непонятно", - отметил Фельгенгауэр.

Он подчеркнул, что нет ни политической воли, ни технических возможностей, чтобы принимать какие-то меры.

"Исключение - американцы развернули на стратегических подлодках некоторое количество боеголовок малой мощности на ракетах "Трайдент". Это сделали на тот случай, если со стороны России будет ядерная эскалация, ограниченный ядерный удар по Европе – чтобы не бить сразу со всей мощи 200 килотоннами, а использовать, например, 5 килотонн. Всего сделали 50 таких боеголовок. Они будут выполнять роль тактического ядерного ракетного ответа. Это будет средство сдерживания, пока американцы через несколько лет не создадут новое поколение неядерных ракет", - рассказал военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Российские ракеты нацелены на все европейские города, на всю Европу - Павел Фельгенгауэр.

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