В Италии из-за коронавируса начались бунты: есть первые жертвы, видео

Жесткие ограничительные меры, которые введены в Италии, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса Covid-19, стали причиной бунтов в тюрьмах. Во время беспорядков погибло уже несколько человек.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere Della Sera.

Итальянские заключенные начали выражать свое недовольство в воскресенье, 8 марта, когда им сообщили о запрете на посещения родными и близкими. Как сообщил глава пенитенциарной службы Италии Франческо Базентини, бунты начались в Салерно на юге страны, после чего их поддержали заключенные в Модене, Неаполе, Фрозиноне, Павии и Фодже.





В тюрьме города Модена был совершен пожог и попытка к бегству, в которой участвовало около 60 человек. Заключенные захватили здание тюрьмы, в лазарете нашлись метадон и другие наркотики, которые немедленно были употреблены.

Когда силовики вошли в тюрьму, около двадцати заключенных находились в состоянии сильного наркотического опьянения. Двоеиз них умерли от передозировки, еще один - погиб, надышавшись дымом. Позже в этой тюрьме случилось еще три смерти заключенных, их причина пока неизвестна.





Кроме того, во время бунта пострадали трое сотрудников тюрьмы и семеро медиков.

Ситуацию удалось взять под контроль к вечеру воскресенья.

Как сообщал "Апостроф", лидером по смертности из-за COVID-19 стала Италия. Там заболели 7 375 человек, из них 366 погибли.