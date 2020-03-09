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В Италии из-за коронавируса начались бунты: есть первые жертвы, видео

понедельник, 09 марта 2020, 18:21
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Жесткие ограничительные меры, которые введены в Италии, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса Covid-19, стали причиной бунтов в тюрьмах. Во время беспорядков погибло уже несколько человек.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere Della Sera.

Итальянские заключенные начали выражать свое недовольство в воскресенье, 8 марта, когда им сообщили о запрете на посещения родными и близкими. Как сообщил глава пенитенциарной службы Италии Франческо Базентини, бунты начались в Салерно на юге страны, после чего их поддержали заключенные в Модене, Неаполе, Фрозиноне, Павии и Фодже.


В тюрьме города Модена был совершен пожог и попытка к бегству, в которой участвовало около 60 человек. Заключенные захватили здание тюрьмы, в лазарете нашлись метадон и другие наркотики, которые немедленно были употреблены.

Когда силовики вошли в тюрьму, около двадцати заключенных находились в состоянии сильного наркотического опьянения. Двоеиз них умерли от передозировки, еще один - погиб, надышавшись дымом. Позже в этой тюрьме случилось еще три смерти заключенных, их причина пока неизвестна.


Кроме того, во время бунта пострадали трое сотрудников тюрьмы и семеро медиков.

Ситуацию удалось взять под контроль к вечеру воскресенья.

Как сообщал "Апостроф", лидером по смертности из-за COVID-19 стала Италия. Там заболели 7 375 человек, из них 366 погибли.

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