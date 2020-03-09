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Вся страна "под замком": в Италии решились на экстренные меры, чтобы остановить коронавирус

понедельник, 09 марта 2020, 23:21
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В Италии из-за эпидемии коронавируса меры по ограничению передвижения и собраний будут распространены на всю территорию страны.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Мы все должны отказаться от чего-то на благо Италии. Больше не будет красной зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной", - сообщил он в ходе пресс-конференции.

По его словам, новые меры вступят в силу с утра вторника. В их число вошли "передвижение только по необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем" и "запрет на скопления народе в открытых заведениях", заявил Конте.

Кроме того, Национальный олимпийский комитет Италии решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные в стране до 3 апреля, из-за распространения коронавируса.

Как ранее сообщал "Апостроф", в тюрьмах Италии вспыхнули бунты из-за ограничений, введенных для препятствия распространения коронавируса.

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