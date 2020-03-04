RU  UA  EN

среда, 4 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 марта

10:18
Не вернулись с тренировки: бывшая жена Сереги раскрыла детали похищения детей Lime
09:48
Коронавирус обнаружили в стране, где живет огромное число украинцев
07:10
Чем приятно удивить бабушку 8 марта: 5 оригинальных подарков для любого возраста Lime

3 марта

20:29
Одна из стран ЕС тайно готовила спецоперацию на Донбассе: что помешало вмешательству
19:59
В Беларуси резко выросло число зараженных коронавирусом: что происходит в больницах
19:41
Участница "Топ-модели по-украински" набила около 20 тату и рассказала о странной реакции на ее тело Lime
19:27
По США пронеслись гигантские торнадо, забрав множество жизней: жуткие видео стихии
19:01
8 пастельных оттенков для стильного маникюра на весну 2020 Lime
18:56
Бич библейских масштабов: Китай оказался под угрозой еще одного крупного бедствия
18:34
В Киеве закрывают популярный концертный зал MonteRay Live Stage Lime
18:20
Осадчая показала объятия Горбунова с сыном - градус милоты зашкаливает Lime
18:03
Угрожали ножом и забрали деньги: певец Гарри Стайлс рассказал о дерзком ограблении Lime
Все новости

Коронавирус обнаружили в стране, где живет огромное число украинцев

среда, 04 марта 2020, 09:48
переглянути новину українською
Фото: Фото из открытых источников

В Польше, где по официальным данным на 2019 год работали более одного миллиона украинцев, выявили первый случай заражения коронавирусом, который по данным на среду, 4 марта, только в Китае убил 2 981 человека.

Об этом на специальной пресс-конференции, созванной в среду, 4 марта, сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски.

"Мы говорили, что этот момент наступит, и это произошло", - сказал министр здравоохранения.

По его словам, первым пациентом, у которого нашли коронавирус, является больной из города Зелена Гура, который расположен на западе страны.

У больного были тревожные симптомы, он вернулся в Польшу из-за границы. Пришел к семейному врачу сам. Затем были выполнены все санитарно-эпидемиологические процедуры. Как отметил Шумовски, на данный момент проведено 560 тестов на наличие коронавируса в Польше.

При этом, в МОЗ Польши отметили, что люди, которые имели контакт с пациентом, были помещены в карантин.

"Пациент чувствует себя хорошо. После возвращения в страну у него не было контактов с большим количеством людей", - отметили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 3 марта, первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали и в Украине. Вирус диагностировали у жителя Черновцов, который вернулся с отдыха в Италии.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: