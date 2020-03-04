Коронавирус обнаружили в стране, где живет огромное число украинцев

В Польше, где по официальным данным на 2019 год работали более одного миллиона украинцев, выявили первый случай заражения коронавирусом, который по данным на среду, 4 марта, только в Китае убил 2 981 человека.

Об этом на специальной пресс-конференции, созванной в среду, 4 марта, сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски.

"Мы говорили, что этот момент наступит, и это произошло", - сказал министр здравоохранения.

По его словам, первым пациентом, у которого нашли коронавирус, является больной из города Зелена Гура, который расположен на западе страны.

У больного были тревожные симптомы, он вернулся в Польшу из-за границы. Пришел к семейному врачу сам. Затем были выполнены все санитарно-эпидемиологические процедуры. Как отметил Шумовски, на данный момент проведено 560 тестов на наличие коронавируса в Польше.

При этом, в МОЗ Польши отметили, что люди, которые имели контакт с пациентом, были помещены в карантин.

"Пациент чувствует себя хорошо. После возвращения в страну у него не было контактов с большим количеством людей", - отметили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 3 марта, первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали и в Украине. Вирус диагностировали у жителя Черновцов, который вернулся с отдыха в Италии.