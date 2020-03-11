Меркель сделала пугающее заявление про масштабы эпидемии коронавируса в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что до 70% населения Германии могут быть инфицированы коронавирусом.

Об этом Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине, пишет DW.

"Когда вирус уже есть на территории, у населения нет иммунитета и не существует лечения, тогда от 60% до 70% населения будут заражены", - сказала она.

По словам Меркель, ведущим специалистам Европы в данный момент следует сосредоточиться на замедлении распространения вируса.

"Этот процесс должен быть сосредоточен на том, чтобы не перегружать систему здравоохранения, замедляя распространение вируса ... Речь идет о том, чтобы выиграть время", - добавила она.

Также Меркель отметила, что скоро проведет встречу с премьерами 16 федеральных земель страны.

Согласно официальной статистике, в Германии зарегистрировали 1296 случаев вируса и 2 погибших.

В то же время министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что закрытие границ не сработает в качестве меры по остановке распространения коронавируса.

Следует отметить, что популярное немецкое издание Bild ранее назвало ситуацию в стране "коронахаосом".

О мерах, которые принимают в Европе, чтобы остановить распространение опасного коронавируса читайте в материале "Апострофа" - Коронавирус "закрывает" Европу на карантин: что происходит и есть ли угроза для Украины.