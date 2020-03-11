Коронавирус "закрывает" Европу на карантин: что происходит и есть ли угроза для Украины

Смертельный коронавирус из Китая наделал немало беды в Европе - число зараженных в Италии, которая стала "лидером" по распространению болезни, по состоянию на утро среды, 11 марта, достигло 10149 человек, умер 631. Из-за этого власти объявили жесткий карантин. Ограничительные меры также начали действовать в Польше и Чехии, не осталась в стороне и Украина - карантин будет действовать с 12 марта по 3 апреля. "Апостроф" рассказывает все, что известно на данный момент.

Первой жесткий карантин из-за коронавируса на всей территории страны ввела Италия. Там запрещены массовые мероприятия, в частности свадьбы и даже похороны. Закрыты школы и университеты, музеи и галереи. Все матчи Лиги Европы пройдут без зрителей.

"Наиболее правильное решение сегодня - оставаться дома. Будущее Италии в наших руках. Мы должны взять на себя ответственность и обезопасить наших граждан. Мы решили распространить карантинные мероприятия, которые были введены в Ломбардии, на всю страну", - заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Жителям Италии рекомендуют не покидать дома. Все передвижения по стране допускаются только по трем обоснованиям: по работе, семейной необходимости или чтобы посетить врача. Запрета на выезд из страны, как такового, не вводится.

Венеция во время карантинаФото: Twitter

Итальянцам рекомендуют вызывать врача на дом. В больницы и поликлиники будут пускать только пожилых и тех, кому нужна первая помощь. Действующим работникам рекомендуют взять отпуск и остаться дома. Бары и рестораны должны закрываться не позднее 18:00 по местному времени. Также запрещаются дискотеки.

В общественных местах, в том числе в магазинах и церквях, люди должны держаться друг от друга хотя бы на расстоянии метра. Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме в первую очередь из-за того, что людям нужно добираться до работы. В магазинах активно опустошают полки.

Супермаркет в РимеФото: Twitter

Ограничения ввел и Ватикан - закрыл для туристов площадь Святого Петра и одноименную базилику - до 3 апреля. Чтобы избежать инфицирования верующих, Папа Франциск также разрешил транслировать утренние литургии по телевидению и в интернете.

Что происходит в Польше и Чехии

Правительства Чехии и Польши запретили все спортивные, культурные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек из-за риска распространения коронавируса, кроме того, приостановлена работа учебных заведений.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, ограничения в стране начались с 10 марта.

"Учитывая развитие эпидемии в Европе, мы решили принять чрезвычайные меры. С 18:00 10 марта запрещены театральные, музыкальные, кинематографические, спортивные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек. Личное присутствие учащихся в начальных, средних, профессиональных учебных заведениях и университетах запрещено", - заявил он.

Согласно последним данным, в Чехии коронавирус подхватил 61 человек.

В Праге начали ставить уличные аппараты для мытья рук с дезинфицирующим раствором Фото: Facebook

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что правительство страны пошла на такой шаг для предотвращения распространения коронавируса.

"Мы приняли решение об отмене всех массовых мероприятий. Учитывая состояние дел и советы ВОЗ, а также дискуссии со многими нашими партнерами, премьерами, президентами других государств мы принимаем решения, которые имеют целью предотвращения распространения коронавируса", - сказал Моравецкий.

Он отметил, что правительство рассматривает и другие шаги в этом направлении, и обещал объявить о них в ближайшие дни.

Известно, что ситуация с коронавирусом в Польше начинает приобретать серьезный характер. Число инфицированных достигло 22 человек, заразился даже главнокомандующий польской армией.

В Польше готовы к борьбе с коронавирусомФото: mediabrest.by

Карантин в Украине

11 марта Кабинет министров Украины на закрытом заседании принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Накануне ограничительные меры ввели в Киеве.

Карантин будет длиться с 12 марта по 3 апреля. Он предусматривает: закрытие учебных заведений; запрет на проведение массовых собраний более 200 человек (это касается спортивных и культурных мероприятий, но не отменяет заседаний Рады); закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также будет закрыта большая часть КПП. С 219 останется 49 - там оборудуют места для карантина.

Накануне во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что путем скрининга в Украине было проверено около 1,6 млн человек на разных пунктах пропуска, новых заболевших на коронавирус в стране не обнаружено.

Ляшко добавил, что власть может пойти на сокращение количества пунктов въезда/выезда на границе из-за коронавируса, что объясняется международной практикой.

"Мы прогнозируем рост (больных коронавирусом, - "Апостроф"), но не нужно паники. Главное - 3-4 ключевых вещей - мыть руки, дистанция, не общаться с людьми с симптомами, самоизоляция в случае плохого самочувствия", - подчеркнул он.

Чиновник отметил, что главная группа риска - люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями. По его словам, угроза для Украины есть, но медики готовы с ней справиться.

По состоянию на 10 марта медики в Украине получили пять новых сообщений о подозрении на коронавирус и сейчас занимаются анализами. Два образца уже передали в лабораторию, а три передадут 11 марта. Результаты исследований будут известны 12 марта. В целом в Украине были проверены 43 человека, которые имели риск заражения коронавирусом.