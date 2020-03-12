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Макрон сделал громкое заявление из-за коронавируса во Франции

четверг, 12 марта 2020, 23:57
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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении карантинных мер из-за распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщает издание The Guardian.

В связи с угрозой COVID-19 все детские сады, школы, колледжи и университеты будут закрыты с 16 марта. Также в ходе телевизионного обращения, первого с начала эпидемии, Макрон призвал людей старше 70 лет и с хроническими заболеваниями как можно реже выходить из дома. По его словам, защита самых незащищенных является приоритетом.

В то же время местные выборы во Франции состоятся, несмотря на объявленную во всем мире пандемию коронавируса. Выборы запланированы на 15 и 22 марта.

"Мы только в начале эпидемии, распространение вируса ускоряется", - заявил Макрон.

Также президент Франции выразил уверенность в том, что в течение ближайших месяцев страны Европы разработают эффективное средство против коронавируса, а также вакцину.

"У Европы есть все необходимое, чтобы найти противоядие", - сказал он.

Отметим, что кроме того, 13 марта Макрон и президент США Дональд Трамп проведут по телефону обсуждения мер по противодействию коронавирусу, которые может принять "большая семерка".

"Я выступаю за то, чтобы мы оказались способны организованно действовать на международном уровне. И с этой целью я призову к необходимым действиям такие мощные объединения как G7 и G20", - заявил Макрон.

Напомним, согласно последним данным, во Франции зарегистрировано 2876 подтвержденных случаев коронавируса. 61 пациент умер. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 595 человек, 13 человек скончались.

В мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 130 тысяч человек. Коронавирус выявили в более 110 странах, включая Украину.

Как сообщал "Апостроф", в сети был опубликован рентгеновский снимок грудной клетки человека, который заразился коронавирусом COVID-19, и через некоторое время умер.

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