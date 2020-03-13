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Автобусы с украинцами по дороге из Италии застряли на границе

пятница, 13 марта 2020, 13:05
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Более сотни украинце не могут автобусом вернуться домой из Италии, их не пропускают на границе из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщают на странице "Х*евый Харьков" в Twitter.

"Прямо сейчас, 180 украинцев пытаются автобусом вернуться домой из Италии автобусом, но их не пропускают на границе Словении. А наше посольство молчит и отнекивается - обычная реакция пока нет общественного резонанса", - пишут в социальной сети.

Также пользователи комментируют ситуацию.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине разгорелся скандал из-за прибытия в киевский аэропорт вечером 12 марта самолета с пассажирами из Италии.

Позже Минздрав провел экспресс-тесты у трех человек и заявил, что у них коронавирус не обнаружен.

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