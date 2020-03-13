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Из-за коронавируса Зеленский собирает экстренное заседание СНБО: к чему готовиться

пятница, 13 марта 2020, 11:35
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В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский созовет заседание Совета национальной безопасности и обороны по причине опасности распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает hromadske.

"Сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после окончания заседания", — заявила спикер.

Источник из Офиса президента отметил, что на заседании планируют обсудитьмеры по борьбе с распространением коронавируса по стране, одной из таких мер называют закрытие границ.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал у себя в Telegramсценарий заседания СНБО, согласно которому первыми спикерами там будут президент Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль и заместитель министра здравоохранения, который ответственен за указанное направление Виктор Ляшко.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась яркая инфографика, которая наглядно показывает, какие из областей Украины отказались вводить карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.

11 марта Кабинет министров Украины на закрытом заседании принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Наканунеограничительные меры ввели в Киеве.

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