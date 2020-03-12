"Убивает" не только людей: как коронавирус "перевернул" мир и что творится в зараженных странах

Смертельный коронавирус из Китая, охвативший множество стран мира, продолжает убивать. Опасен он не только для людей, ведь число умерших достигло 4900, но и для мировой экономики, ведь может стать катализатором глобального кризиса. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации в зараженных странах и развитии событий в Украине.

По состоянию на утро четверга, 12 марта, количество зараженных коронавирусом в мире достигло более 126 тысяч, "убийца" из Китая проник в 123 страны. Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Китае - 80793, из них 3169 летальны. За пределами материкового Китая коронавирусом заразились уже 45311 человек, из них 1455 - умерло.

Лидером по распространению болезни стала Италия - там коронавирус подхватили 12462 человека, 827 умерли. В Иране COVID-19 заразились около 9000 человек (354 умерли), в Южной Корее - 7755 (61), Франции - 2281 (48), Испании - 2277 (55), Германии - 1966 (3), Японии - 1335 (17), США - 1281 (38). В остальных странах количество подтвержденных случаев не достигает тысячи.

Что говорят медики

Врачи утверждают, что коронавирус попадает в человеческий организм через дыхательные пути и, опускаясь в легкие, может затронуть другие жизненно важные органы.

По словам доктора Уильяма Шаффнера, COVID-19 передается через капельки от кашля или чихания, которые люди поблизости могут "принять" через нос, рот или глаза. Далее они перемещаются в задние носовые ходы и в слизистые оболочки задней части горла.

Когда копии вируса размножаются, они разрываются и заражают соседние клетки, вызывая боль в горле и сухой кашель. Затем вирус постепенно проникает в бронхи. Вскоре слизистые оболочки легких воспаляются. Отек и нарушение потока кислорода могут привести к тому, что отдельные части легких заполнятся жидкостью, гноем и мертвыми клетками. Может возникнуть пневмония.

На компьютерной томографии в легком зараженного человека видно туманную завесу, которую легко спутать с другими респираторными заболеваниями. Но коронавирус поражает не только дыхательные пути, но и сердце, почки и печень, хотя детали этого предстоит еще изучить. Ученые предполагают, что инфекция влияет на нервные клетки и может повредить мозг.

Какая ситуация в Италии

В Италии продолжается карантин до 25 марта. В стране закрыты все магазины (кроме продуктовых и аптек), а также рестораны, бары и салоны красоты. Работают только банки и страховые компании.

По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, фабрики в Италии остаются открыты при соблюдении всех мер предосторожности. Гарантирована деятельность сельскохозяйственной промышленности. В тоже время он обратился к работодателям с призывом отправлять сотрудников в отпуск или разрешать им работать удаленно. Еще одна мера предосторожности - закрытие отделов предприятий, без работы которых на период эпидемии можно обойтись.

Женщина в пустом вагоне метро, РимФото: bigpicture.ru

"Не надо ждать сразу спада числа заражений, даже если они продолжатся, не надо отчаиваться, ваши усилия обязательно приведут к результату, нужно только немного времени", - сказал он.

В интернет попали пугающие кадры, сделанные в больнице на севере Италии. Пациенты с коронавирусом лежат лицом вниз, подключены к аппаратам, и за ними ухаживают медики в защитных костюмах. Врач-реаниматолог Даниэль Маччини из больницы Humanitas Gavazzeni (Бергамо, Ломбардия) рассказал о том, как ведется борьба со смертельно опасной болезнью. Он сравнил вспышку коронавируса с войной.

"Доски с именами пациентов, разных цветов в зависимости от операционного блока, теперь все красные. Вместо операций теперь всегда один и тот же диагноз: двусторонняя интерстициальная пневмония… Случаи растут, по 15–20 посещений в день - все по одной и той же причине. Симптомы одни и те же: лихорадка и затрудненное дыхание, лихорадка и кашель, дыхательная недостаточность. Результаты тестов: положительный, положительный, положительный… Некоторые уже интубированы и направлены в реанимацию. Для других уже слишком поздно", - отметил он.

На фото - самая оживленная улица МиланаФото: bigpicture.ru

Что происходит в Германии

В Германии коронавирус зафиксировали во всех 16 федеральных землях, число случаев заражений приближается к 2 тыс., известно о трех смертях. Канцлер Германии Ангела Меркель озвучила тревожный прогноз - 70% граждан ФРГ могут заболеть COVID-19, но границы закрывать не будут: это все равно не спасет от распространения вируса.

Самая серьезная вспышка - в земле Северный Рейн-Вестфалия, самом густонаселенном районе страны, к которому относятся такие крупные города, как Дюссельдорф, Кельн, Дортмунд. Там зафиксированы больше 600 случаев новой инфекции. И именно там жили все три человека, которые скончались от коронавируса. В Берлине подтверждены уже порядка 80 случаев COVID-19. В ночном клубе в парке Тиргартен заразу подхватили сразу 16 человек. Также много заболевших коронавирусом в Баварии (крупнейшие города - Мюнхен и Нюрнберг) и земле Баден-Вюртемберг со столицей в Штутгарте.

В связи с коронавирусом правительство Германии ввело временный запрет на собрания и мероприятия, которые насчитывают более чем 1000 человек. Запрет на мероприятия из-за эпидемии коронавируса продлится до конца пасхальных праздников в середине апреля. В Берлине жители стали запасаться провизией и массово опустошать полки магазинов.

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"Коронавирус продолжает распространяться. В такой фазе общественная жизнь должна быть ограничена. Распространения коронавируса можно замедлить, ограничив общественные события. В начале эпидемии такое ограничение является важным ", - заявил местный министр здравоохранения Берлина Дилек Калайчи.

Институт имени Роберта Коха (RKI) уже призвал руководство немецких клиник подготовиться к росту числа больных в тяжелом состоянии в связи с распространением коронавируса.

Жесткие меры в США

Президент США Дональд Трамп обратился к нации по поводу распространения смертельного коронавируса COVID-19 и объявил о том, что США запретили въезд из всех стран Европы, кроме Великобритании

"Эти запреты затронут не только значительные объемы торговли и грузов, но и ряд других вещей... Мы будем обсуждать все, что попадает в Соединенные Штаты из Европы", - сказал Трамп в своем обращении.

По его словам, американские власти будут действовать без промедления и осуществлять все необходимые шаги, чтобы обеспечить должные охрану здоровья и безопасность граждан.

В то же время в Европе заявили, что не ожидали запрета Трампа на въезд в США граждан европейских стран, которые входят в Шенгенскую зону. Так, бельгийский дипломат сказал телеканалу, что он ожидал "что-то произойдет, но не настолько радикально".

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

В Вашингтоне люди скупают в магазинах не только продукты, моющие средства, но многие другие товары.

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Ситуация в других странах

Во Франции от COVID-19 умерли еще 15 человек, таким образом общее число погибших от опасной болезни достигло 48 человек. Всего коронавирусом заразились 2281 граждан.

В Греции зафиксировали первый случай смерти от китайского коронавируса COVID-19. Его жертва - 66-летний мужчина, у которого были и другие проблемы со здоровьем.

Индия на месяц - до 15 апреля - аннулировала все туристические визы на фоне распространения в мире эпидемии коронавируса. Ограничения касаются всех имеющихся виз, кроме дипломатических, официальных, а также виз ООН и международных организаций, рабочих и проектных. Решение вступает в силу в 12:00 13 марта.

В Турции из-за коронавируса решили перенести начало туристического сезона с конца марта на 15 апреля. На месяц также решили перенести международные выставки, запланированные в стране после 16 марта.

Кувейт решил приостановить работу министерств и правительственных департаментов с 12 по 26 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, заявил официальный представитель кабмина Тарек Аль-Музрам.

Обстановка в Украине

В Украине, где зафиксирован лишь один случай инфицирования коронавирусом, с 12 марта ввели карантин во всех учебных заведениях. Отменены массовые мероприятия с участием 200 и больше человек, кроме мероприятий государственной необходимости (заседаний Верховной Рады).

Кроме того, приостановлено авиасообщение с Италией и ограничено число пунктов пропуска на границе Украины: будут работать 49 из 219. Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Крупнейшие авиакомпании МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair отменили ряд рейсов из Украины в европейские страны, а также в Азербайджан и Израиль из-за вспышки коронавируса COVID-19. Также Украина рассматривает вопрос ограничения авиасообщения с Германией и Францией.

В Украину привезли первую партию экспресс-тестов на коронавирус и уже начали распределять по регионам, однако достанутся они не всем. Первыми экспресс-тесты получили в Киеве - 200 тестов доставили в инфекционное отделение Александровской больницы.

Власти Киева отмечают, что тестов будет достаточно и будет доставлено в ближайшие дни еще 5 тысяч экспресс-тестов. Однако в обычных аптеках их не будет и провести проверку можно будет только в инфекционных больницах.

Кроме Киева, первые экспресс-тесты на коронавирус получили в больницах Житомира, Тернополя, Днепра, Винницы, Ровно, Львова и Запорожья. Как отметили в МОЗ, на данный момент в Украине есть 19 600 экспресс-тестов и сейчас продолжается прием заказа на закупку тестов для других областей.

В то же время украинский журналист Роман Бочкала решил проверить, как реагируют в "скорой" на обращение с подозрением о наличии коронавируса.

"Тут я решил провериться... Ну мало ли, позвонил 103. Оказалось, мне не могут помочь. Мол, тестов на коронавирус нет в наличии. Но главное другое. Ответ был абсолютно не содержательный. Видно, что медперсонал не проинструктирован, как принимать подобные звонки. Весь мир на ушах! А у нас бросают трубку. И это Киев. Боюсь представить, что в глубинке", - отметил он.

Удар по экономике

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании.

Согласно базовому, самому позитивному, сценарию, при котором Китай оперативно возьмет под контроль вспышку заболевания и оправится от его последствий во втором квартале, влияние на мировую экономику может оказаться сдержанным.

При втором варианте развития событий Китай не сможет быстро справиться с коронавирусом. Помимо этого, вспышки, которые произошли вне КНР (в Южной Корее, Италии), а также распространение заболевания в Японии, Франции и Германии, скорее всего, нанесут ущерб экономикам этих стран, отмечают эксперты. По их подсчетам, при этом сценарии рост экономики замедлится до 2,3% в 2020 году по сравнению с прогнозируемыми еще до появления коронавируса 3,1%.

Если же масштабные вспышки заболевания произойдут во всех странах, в которых сообщали о случаях заражения, в том числе в США, Индии, Великобритании, Канаде и Бразилии, это будет означать, что рост всех десяти крупнейших мировых экономик замедлится, так как они бросят силы на борьбу с распространением вируса. При этом сценарии рост глобальной экономики в 2020 году упадет до 1,2%, Еврозона и Япония впадут в рецессию, а рост американской экономики снизится до 0,5%.

В четвертом сценарии эксперты рассматривают самый негативный вариант развития событий. При глобальной пандемии, то есть когда вирус поразит все страны, мировая экономика, по их прогнозу, может потерять до $2,7 трлн, а ее рост за год сведется к нулю.

Аналитики Bank of America в свою очередь предупредили, что 2020 год станет для мировой экономики худшим со времени окончания глобального экономического кризиса в 2009 году. По их прогнозу, в том числе из-за замедления экономики Китая темпы мирового экономического роста по итогам года упадут до 2,8%. В Украине же на фоне карантина вокруг коронавируса начал расти курс доллара.