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Резкий рост умерших и проверка правительства на коронавирус : что сейчас происходит в Испании

четверг, 12 марта 2020, 17:25
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В Испании за сутки число жертв коронавируса возросло почти в два раза: с 48 до 84. В стране в срочном порядке вводят ограничительные меры, направленные на нераспространение смертельного вируса.

Как сообщило Министерство здравоохранения страны, всего в стране зарегистрировано 2968 подтвержденных случаев коронавируса. 189 человек сумели выздороветь.

Испания в данный момент занимает третье место в Европе по количеству больных с COVID-19 после Италии и Франции.

В ряде регионов закрыли учебные заведения, а в Мадриде и вовсе просят людей не покидать свои дома. Также было приостановлено национальное первенство по футболу.

12 марта коронавирус обнаружили у министра по вопросам равенства, после чего было принято отправить на проверку на COVID-19 все правительство Испании. В данный момент чиновница в хорошем состоянии. Ожидается, что результаты тестов остальных членов правительства станут известны до конца четверга, 12 марта.

В свою очередь Китай предложил правительству Испании помощь в борьбе с вирусом. Китайская сторона может передать испанцам необходимое медицинское оборудование.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил украинцев на время отказаться от туристических поездок в страны, которые оказались поражены новым коронавирусом Covid-19.

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