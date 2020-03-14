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Как правильно сидеть на карантине: в сети делятся жизнерадостными видео из Италии

суббота, 14 марта 2020, 17:06
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В Италии, где из-за эпидемии коронавируса по всей территории страны введены строгие меры по ограничению передвижения и собраний, жители пытаются развлекаться не выходя из дому.

В сети публикуют видео танцев и песнопений, который устраивают жители многоквартирных домов прямо с окон и на балконах.

На тесных уличках итальянских городов люди поют, высунувшись из окон своих квартир, теплая весенняя погода позволяет также выходить на балконы и устраивать зажигательные танцы.

Музыку обеспечивают сами жители – некоторые выходят со своими инструментами, а кто-то выносит на балкон целый диджейский пульт.

Развлечениям подвластны итальянцы всех возрастов. На видео попала даже бабушка, которая зашлась в танце на балконе своего дома.


Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как из-за объявленного в Италии карантина люди штурмуют магазины.

Подробнее о том, что происходит в Италии, пострадавшей от коронавируса, читайте в материале "Апострофа": Мы в Италии две недели живем, как на войне - украинец из Рима

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