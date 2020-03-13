Мы в Италии две недели живем, как на войне - украинец из Рима

В охваченной коронавирусом COVID-19 Италии за один день, 12 марта, умерли 197 человек, а всего за неделю количество умерших составило - 1016 человек. Власть ответила пандемии жесткими мерами, закрыв практически все магазины и общественные учреждения. Однако ситуация продолжает обостряться несмотря на то, что правительство распространило карантин на всю страну.

Подробнее о настроениях, царящих в Вечном городе, и ограничительных мерах властей "Апострофу" рассказал украинец ВЛАДИМИР ЦАРЮК, который живет и работает в Риме.

- Какие у вас впечатления от того, что сейчас происходит?

- Ситуация неординарная, такого никогда раньше не случалось в нашей жизни. Чувство, будто мы снимаемся в каком-то фильме или являемся персонажами компьютерной игры.

- Но была вспышка вируса Эбола, атипичной пневмонии SARS, других вирусных заболеваний. Неужели не было такого напряжения, как сейчас?

- Когда были вспышки других инфекционных заболеваний, было такое впечатление, что нас напрямую это не касается, что болезнь далека, потому что большинство случаев произошли за рубежом. Сейчас все эти случаи - в Италии, в Европе, и болезнь очень быстро распространяется, поэтому и принимают такие беспрецедентные меры.

- Вы в Италии живете с семьей? Сколько времени?

- Живу с женой в Риме - она тоже украинка - где-то с 2000 года. Наша дочь родилась в Украине, живет в Киеве, иногда к нам наведывается. Но на этот раз приехала как раз, когда начались первые усиления мер безопасности - пару недель назад. Мы боялись, что дочь не пустят в страну - уже начали проверять температуру в аэропортах. Но ей даже температуру не проверили, потому что она прибыла из страны, где ситуация не критична.

- Какая сейчас ситуация в Риме?

- Ситуация такова, что сейчас практически ничего не работает, на улицах людей практически не видно. Транспорт ходит регулярно, но почти весь пустой. Магазины полупустые. Практически каждый день принимаются новые "декреты" - распоряжения, которые ужесточают карантин. Люди должны оставаться дома, пока распространение вируса не прекратится. Сейчас карантин ввели до начала апреля.

Для того, чтобы выйти из дома и пойти на работу или в магазин, нужно иметь специальное разрешение - его бланк можно найти в интернете, но надо вписать, куда ты идешь и с какой целью оставил дом, иначе тебя может остановить полиция и выписать штраф. Читал, что только утром 12 марта на 200 евро оштрафовали 15 человек. Передвигаться можно только до места работы, в аптеку или в магазин.

Все бары, магазины и другие подобные заведения с 9 марта работали до шести вечера. Но 12 марта я увидел, что работают только аптеки, магазины и почта - все остальные заведения - торгово-развлекательные центры, магазины одежды - закрыты. Поэтому каждый день ограничения становятся все более жесткими и серьезными. Ходят слухи, что скоро примут "декрет", которым запретят вообще выходить из дома.

Рим, ИталияФото: Getty images

Рим сейчас - пустой город. Туристов нет, местные не ходят, гостиницы пусты. Самолеты почти не летают. Все, кого встречаю на улице, - в масках, имеют смущенный вид, сторонятся друг друга, боятся пройти рядом. И никто не знает, что будет дальше.

Я думаю, ограничительные меры будут иметь определенный смысл. По всем каналам объясняют, что лучше оставаться дома - так мы не будем подвергать себя риску.

Мы здесь две недели, как на войне - ежедневно читаем сводки о том, что происходит. Сначала заболело 10 человек, потом 20, 30, 40. А когда каждый день болеет 1500-1700 человек, то это впечатляет.

- Имеют место погромы?

- Нет-нет-нет! Такого априори не может быть. Наоборот, люди становятся более солидарными, они понимают ситуацию. Один из декретов регламентировал правила поведения в транспорте, в местах повышенной концентрации людей. Это 7-8 правил, которые постоянно звучат по телевидению и о которых пишут в соцсетях. Например, дистанция один метр между людьми. И все придерживаются этих правил - никто не подходит ближе, не обнимаются, за руку не здороваются, не целуются дважды, как принято в Италии.

В Италии нет вандализма, зато бывают проявления истерии. Например, если кто-то в транспорте подходит ближе, чем на метр, человек может закричать: "Не подходите ко мне! Что вы себе позволяете? Держите дистанцию!". Но о погромах я не слышал. Напротив, читал в газете, что в Генуе какой ресторан бесплатно обслуживает медиков. То есть солидарность и единение на фоне общей угрозы.

- В Украине тоже ввели карантин, и в соцсетях смеялись, что надо бежать скупать соль, гречку и спички. Есть ли в Италии ажиотаж на продукты и товары первой необходимости?

- Пару недель назад был небольшой ажиотаж, когда динамика заболевания развивалась быстро. С прилавков исчезли макароны и рис, маски, дезинфицирующие средства. Но потом люди поняли, что все будет, поэтому сейчас в магазинах все есть, кроме дезинфицирующих средств и масок. Маски в свободном доступе купить невозможно - надо или через интернет заказывать, или в аптеке - с предварительной оплатой, и тебе ее привезут через 3-10 дней.

Маски изначально были достаточно дорогие - стоили от 0,5 до 5 евро. Не знаю, сколько стоят сейчас, потому что не пользуюсь ими, поскольку говорят, что они плохо защищают. Я вообще подумал, что лучше в одноразовых перчатках ходить, чем в маске, лучше чаще дезинфицировать руки, телефоны, ключи и другие мелкие предметы.

- Вы дома сидите или ходите на работу?

- Я хожу на работу. Я работаю строителем, но сам на себя, как частный предприниматель. Хотя некоторые клиенты мне уже звонили, говорили, что прекращают работы. Однако я не пользуюсь общественным транспортом, избегаю тесного контакта с людьми.

Пустой вокзал в Риме, ИталияФото: Getty images

При этом мы не сидели постоянно дома - выгуливали собаку, ходили в магазин за овощами и хлебом, потому что мясом забили морозилку и накупили пасты на пару недель.

- По вашему мнению, бизнес много потеряет из-за коронавируса?

- Я думаю, что потери будут у всех, потому что оно, как цепочка: если люди не ходят на работу и не зарабатывают, то они не тратят. Прекращение деловой активности ударит по всем. Как выйдет Италия, Европа и весь мир из этой ситуации, трудно сказать, потому что мы еще не видим, куда мы пришли. Неизвестно, сколько продлится карантин.

Я лично считаю, что мир не будет таким, как до этой болезни. Мы видим, как опустилась цена на нефть, упали фондовые биржи, отменили концерты, прекратили футбольные матчи серии А - их не будет даже при закрытых трибунах. Запретили даже похороны! Читал в газете, что во время одного прощания с умершим присутствовали только три человека. Прийти в гости к друзьям - это вообще стало дурным тоном. Таких вещей никогда в жизни не случалось. Ситуация просто нереальная!

Все это напоминает общий мировой кризис, который затронет всех и последствия которого сложно предсказать. Может, будет другая конфигурация сил в войне Украины с Россией. Ситуация настолько динамично разворачивается, что один день может изменить все.

Сейчас мы живем будто в эксперименте. Но я оптимист, и я думаю, что все будет хорошо.

- Чтобы вы посоветовали украинцам, которые хотят убежать от коронавируса из Италии и уехать в Украину?

- Из Италии сейчас нельзя уехать. Автобусы, которые ездят в Украину, не выезжают, потому что их потом не пустят обратно. Практически все прямые авиарейсы между Украиной и Италией отменили.

К тому же никто не сказал, что в Украине не будет эпидемии. Убежать фактически некуда - должен сидеть дома. Но я не думаю, что сейчас украинцы будут массово выезжать из Италии. Это произойдет разве что, если не будет работы. А во время эпидемии нет смысла куда-то рыпаться.