Остановка строек и заводов: до чего может дойти карантин из-за коронавируса

В субботу, 21 марта, в Ломбардии, регионе Италии, который серьезно пострадал от коронавируса, были введены дополнительные жесткие ограничения карантина.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующим постановлением было запрещено строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

Кроме того, все предприниматели должны приостановить деятельность за исключением тех, кто занимается критически важными отраслями - поставкой продуктов питания или лекарств. Временно должны закрыться еженедельные рынки, которые работают на открытом воздухе.

Также постановление запрещает любую спортивную или физическую деятельность на улице, в том числе и самостоятельную.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на 7:20 утра 22 марта в мире было зафиксировано более 307 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19.