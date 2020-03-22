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Остановка строек и заводов: до чего может дойти карантин из-за коронавируса

воскресенье, 22 марта 2020, 07:57
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В субботу, 21 марта, в Ломбардии, регионе Италии, который серьезно пострадал от коронавируса, были введены дополнительные жесткие ограничения карантина.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующим постановлением было запрещено строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

Кроме того, все предприниматели должны приостановить деятельность за исключением тех, кто занимается критически важными отраслями - поставкой продуктов питания или лекарств. Временно должны закрыться еженедельные рынки, которые работают на открытом воздухе.

Также постановление запрещает любую спортивную или физическую деятельность на улице, в том числе и самостоятельную.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на 7:20 утра 22 марта в мире было зафиксировано более 307 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19.

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