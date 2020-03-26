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Не работают! В Испании разгорелся громкий скандал вокруг тестов на коронавирус из Китая

четверг, 26 марта 2020, 16:27
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Тесты для скрининга новой коронавирусной инфекции, закупленные Испанией у китайской компании, имеют слишком низкую чувствительность и непригодны для тестирования широких слоев населения.

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Об этом сообщает испанское издание El Pais.

В первой партии, которая прибыла по заказу испанского правительства, чувствительность теста была лишь 30%, хотя должна была составлять 80%. Это подтвердили несколько микробиологических лабораторий крупных больниц.

"При таком значении нет смысла использовать эти тесты", - заявил один из микробиологов, проанализировавших китайский тест.

Тесты из Китая Испания закупила для ускорения работы с широкими слоями населения, однако, как оказалось, они не работают.

Испанским медикам придется продолжать использовать старый метод выявления коронавирусной инфекции - полимеразную цепную реакцию. Это трудоемкая техника, которая требует специального оборудования и времени.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Кабинете министров показали первые разработанные в Украине тесты на коронавирус COVID-19.

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