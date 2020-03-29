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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Италия приближается к 100 тысячам: данные по коронавирусу за 29 марта

воскресенье, 29 марта 2020, 19:40
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В воскресенье, 29 марта, в Италии заявили о смерти 756 человек от коронавируса Covid-19 за последние сутки.

Об этом сообщает "La Stampa".

Таким образом, общее число умерших с подтвержденным диагнозом коронавирус составляет 10 779 человек. Общее число заболевших составляет, по состоянию на вечер воскресенья – 97 689 человек и приближается к зловещей отметке в 100 000 человек.

При этом в Милане наблюдается увеличение количество подтвержденных случаев коронавируса – 546 человек против последней "суточной" цифры в 314 случаев.

"Мы находимся в разгаре эпидемии", – заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Напомним, подробнее об эпидемии коронавируса в разных странах читайте в материале "Апострофа": "Адский" рекорд Италии и паника в США: коронавирус начал убивать детей, фото и видео.

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