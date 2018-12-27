Простите, что не матом: в сети ответили на видео новогоднего поздравления Путина

Президент России Владимир Путин на новогоднем вечере в Большом театре, в Москве, поздравил страну и пожелал "всем здоровья, любви и счастья".

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Я желаю всем здоровья, любви, счастья! Мира и процветания нашей Родине! С наступающим праздником, с приближающимся 2019 годом!", – поздравил всех Путин.

В сети с негативом отреагировали на поздравления главы Кремля.

"Вот у меня приходят счета. Я их плачу. И работаю по шесть дней в неделю по 12 часов. Счета растут, а зарплата нет. Путин у власти уже 19 лет. Может пора ему на покой?Травить анекдоты и я могу", – пишет один из пользователей.

"А старому деду по большим театрам шариться охота, простите что не матом эту с--ку называю. Путин. Уходи. Пора тебе. Только с пустыми руками на выход", – добавляет другой комментатор.

Путин на новогоднем вечере в Большом театре: Я желаю всем здоровья, любви, счастья! Мира и процветания нашей Родине! С наступающим праздником, с приближающимся 2019 годом! pic.twitter.com/drc0HLrmmW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 декабря 2018 г.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее российские пропагандисты показали испытание ракеты, лично запущенной Путиным.