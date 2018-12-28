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Ставит памятник пельменю: в сети рассказали о должности в России у одиозного экс-главаря ЛНР

пятница, 28 декабря 2018, 09:41

Бывший "замминистра" так называемого МГБ ЛНР генерал Роман Шадрин, который стал начальником парка культуры и отдыха, инициировал установку абсурдного памятника в Екатеринбурге (Россия).

Об этом написал Павел Пряников в Facebook.

"Символичное завершение карьеры: из замминистра госбезопасности на Донбассе - парковым служащим, с этим памятником пельменю", - написал он.

Также автор поста показал фото самого памятника, который выглядит довольно безобразно. Внешне он напоминает кусок бесформенного материала без какой-либо претензии на образ искусства.

Напомним, ранее пользователи соцсетей высмеяли ситуацию, в которой оказался один из жителей оккупированной Макеевки Донецкой области, попав в ДТП с боевиками террористической организации "Донецкая народная республика".

Кроме того, сети позабавил видеоролик, в котором высмеивается антиукраинская пропаганда российских СМИ о Вооруженных силах Украины, которые проводят АТО на Донбассе.

Также социальные сети "взорвало" заявление главаря террористической организации "Донецкая народная республика" Александра Захарченко о планах экспортировать с оккупированной Россией части Донецкой области помидоры в Турцию.

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