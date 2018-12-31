Среди пострадавших от взрыва дома в России может быть украинка: названо новое число погибших

Под руинами дома, который рухнул 31 декабря в Магнитогорске (Россия), обнаружено еще три тела: количество подтвержденных погибших выросло до семи.

Об этом сообщают российские СМИ.

Кроме того, судьба десятков жильцов дома остается неизвестной. Как указано в списках пропавших, опубликованных МЧС РФ, одна из них – украинка по происхождению.

В частности, в списке из 35 человек, с которыми сейчас нет связи, фигурирует имя уроженки Шепетовки, Хмельницкой области, Татьяны Антиповой. Также известно, что женщина родилась 29 августа 1986 года.

Напомним, рано утром 31 декабря в российском Магнитогорске в 10-этажном жилом доме произошел взрыв, предположительно, бытового газа. В результате взрыва рухнула секция дома, под завалами оказалось несколько десятков человек.