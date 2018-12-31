Взрыв дома в России: под завалами могут находиться десятки людей, опубликован список

Под руинами дома, который рухнул от взрыва 31 декабря в Магнитогорске (Россия), могут находиться до 40 человек.

Об этом сообщают в МЧС РФ.

Был опубликован список разыскиваемых жильцов 10-этажного дома.

В этом списке жильцы: Ксения Веряскина, Марина и Денис Шубины, Андрей и Ольга Баталовы, Андрей Синебрюхов, Ольга Анисимова. Также разыскиваются Сергей Кутепов и его девушка, которые были в гостях во взорвавшемся доме.

МЧС ищет Галину Овчинникову, Ивана Фокина, Владимира и Нину Анашкевич, Санию Валееву, Нелли и Даниила Тинибаевых, Андрея, Дмитрия и Елену Кремлевых, мужчину по имени Виктор, Ульяну и Татьяну Антиловых.

В чрезвычайном ведомстве призвали этих людей выйти на связь с МЧС.

Кроме того, в списке МЧС обозначены выжившие и погибшие люди, а также жители дома, информации о которых нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", количество подтвержденных погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области РФ возросло до четырех человек.