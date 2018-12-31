РУС. | УКР.

понедельник, 31 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 декабря

18:44
В прокуратуре предложили снять неприкосновенность с нардепа от БПП
18:15
Во Львове задержали полицейского-евробляхера, который насмерть сбил человека
17:48
Взрыв дома в России: под завалами могут находиться десятки людей, опубликован список
17:20
Украина закрывает избирательные участки в России: где можно будет проголосовать
16:55
2019 год будет решающим: Рабинович поздравил украинцев
16:47
Бойцы ООС записали сильное новогоднее видео для украинцев
16:15
Захарченко и все-все-все: в сети показали праздничную "бригаду 200" у боевиков
15:43
Одевайтесь теплей: появился последний прогноз погоды на Новогоднюю ночь
15:12
Несет вонью из ада: в сети жестко прошлись по циничному новогоднему поздравлению Путина
15:08
Можно подрабатывать Дедом Морозом: известный украинский спортсмен повеселил сеть предновогодним фото
15:05
Поединок с участием украинского чемпиона мира признан лучшим боем года: опубликовано видео
14:52
Украинцев предупредили об опасности на Новогоднем столе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Взрыв дома в России: под завалами могут находиться десятки людей, опубликован список

понедельник, 31 декабря 2018, 17:48

Под руинами дома, который рухнул от взрыва 31 декабря в Магнитогорске (Россия), могут находиться до 40 человек.

Об этом сообщают в МЧС РФ.

Был опубликован список разыскиваемых жильцов 10-этажного дома.

В этом списке жильцы: Ксения Веряскина, Марина и Денис Шубины, Андрей и Ольга Баталовы, Андрей Синебрюхов, Ольга Анисимова. Также разыскиваются Сергей Кутепов и его девушка, которые были в гостях во взорвавшемся доме.

МЧС ищет Галину Овчинникову, Ивана Фокина, Владимира и Нину Анашкевич, Санию Валееву, Нелли и Даниила Тинибаевых, Андрея, Дмитрия и Елену Кремлевых, мужчину по имени Виктор, Ульяну и Татьяну Антиловых.

В чрезвычайном ведомстве призвали этих людей выйти на связь с МЧС.

Кроме того, в списке МЧС обозначены выжившие и погибшие люди, а также жители дома, информации о которых нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", количество подтвержденных погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области РФ возросло до четырех человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

У Путина скверная ситуация: его спасет четвертая война

Путин уже ничего не сделает в Украине, но может стать президентом нового государства - Слава Рабинович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: