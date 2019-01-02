Взрыв дома в России: появились свежие данные о жертвах

На месте взрыва дома в Магнитогорске (Россия) нашли тело еще двух погибших.

Об этом сообщают в оперативном штабе российского МЧС.

Уточняется, что таким образом число жертв достигло 16, среди них один ребенок. Судьба около 25 человек остается неизвестной.

Напомним, обрушение части жилого дома произошло утром в понедельник, 31 декабря. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Статья - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России прогремел мощный взрыв на газопроводе. Высота огненного факела составляла около 15 метров.