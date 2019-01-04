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Почерк чекистов: в сети сравнили фото руин жилых домов в Магнитогорске и на Донбассе

пятница, 04 января 2019, 12:02

В сети сравнили фото разрушений жилых домов в российском Магнитогорске и в украинском Лисичанске во время боевых действий.

Снимки опубликовал в Twitter блогер Фашик Донецкий.

По его мнению, оба случая похожи между собой, что наталкивает на мысль об очевидной причастности российских спецслужб.

"На одном из фото - Лисичанск после боёвых действий На втором фото - Магнитогорск, РФ,после взрыва колонки газовой. Почти не спалились чекисты. Почти", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась. Вследствие ЧП погибли около 40 жителей

Позже следственный комитет России опроверг информацию о террористах. Якобы на обломках взорванного дома не найдены следы взрывчатки.


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